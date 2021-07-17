الارياني: الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية ستصل إلى عدن خلال إجازة عيد الأضحى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ان الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية ستصل إلى محافظة عدن خلال ايام إجازة عيد الأضحى المبارك.



وقال وزير الاعلام والثقافة والسياحة في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان منحة المشتقات النفطية السعودية والتي شكلتها الحكومة اليمنية من جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة، تسير وفق الجدول الزمني المخطط له، والتي من المقرر وصول الدفعة الثالثة من المشتقات النفطية الى عدن خلال ايام إجازة عيد الأضحى المبارك بناء على إحتياج المحافظة المرفوع من المؤسسة العامة للكهرباء".

واضاف الارياني " ان الدفعة الثالثة من المشتقات النفطية تأتي لسد الاحتياج المقدم من محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية بالجمهورية اليمنية لتشغيل أكثر من 80 محطة داخل اليمن بمختلف المحافظات بالجمهورية اليمنية، بما يحقق أثراً إيجابياً لمستوى إنتاج الطاقة الكهربائية، والمساهمة في تحسين الأوضاع والخدمات العامة للشعب اليمني".

واشار الوزير الارياني، الى ان منحة المشتقات النفطية التي قدمها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ساهمت في تشغيل الوحدات الكهربائية المتاحة مما أدى إلى انخفاض ساعات الانقطاع الطويلة وخفض نسبة خروج المنظومة المتكرر عن الخدمة..منوهاً ان منحة المشتقات النفطية السعودية خلال شهر مايو ويونيو رفعت من نسبة الطاقة المنتجة في منظومة الكهرباء بأكثر من ٢٣ بالمائة في جميع المحافظات، وبأكثر من ٤٠ بالمائة؜ في محافظة عدن، وأحدثت استقراراً في تموين الوقود.

وتوقع وزير الاعلام والثقافة والسياحة، وصول دفعة ثالثة من مادة الديزل بكميات تبلغ ٧٥٠٠٠ طن متري إلى ميناء عدن ما بين تاريخ ٢٣و ٢٤ من شهر يوليو الجاري..مؤكداً أن المنحة السعودية أسهمت بمساعدة الحكومة اليمنية على توجيه نفقاتها، وتقديم الخدمات الأساسية التي ترفع من مستوى المعيشة.

وثمن الوزير الارياني، موقف الاشقاء في المملكة العربية السعودية الداعم والمساند لليمن في مختلف المراحل والظروف لاسيما خلال هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة..مؤكداً ان مثل هذه المواقف الاخوية الصادقة ستظل حاضرة في ذاكرة ووجدان كافة ابناء الشعب اليمني.