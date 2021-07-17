حريق يلتهم عشرات المساكن في مخيم للنازحين بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

لتهم حريق ضخم عشرات المنازل في مخيم للنازحين، مساء الجمعة، في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة غربي اليمن.



وأفادت مصادر محلية بأن الحريق اشتعل في مخيم المركوضة للنازحين بالمديرية، وأتى على 30 منزلا، وأوضحت أن الحريق اندلع جراء اشتعال النيران في موقد يعمل على الحطب، داخل منازل أحد النازحين المبنية من السعف والنخيل.

وذكر إعلام القوات المشتركة، في بيان، أن القوات سارعت إلى التدخل من خلال فريق إنقاذ نجح في إخماد الحريق وإنقاذ المخيم من حريق شامل.

واستخدم فريق الإنقاذ صهاريج المياه في إخماد الحرائق، ولا يزال يعمل جاهدًا على التأكد من سلامة النازحين وإخماد أي مصادر للنيران.