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المليشيات تفرض جبايات مالية جديدة على تجار محافظة إب

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اليمن العربي ـ إب 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

الخليج 365 ـ إب

فرضت مليشيات الحوثي، جبايات جديدة على تجار مدينة إب، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

 

وذكرت مصادر محلية في إب، أن المليشيات فرضت على التجار جبايات مالية وعينية دعماً لمقاتليها في الجبهات تحت مسمى “عيدية الجبهات”.

 

وبينت أن المليشيات ألزمت عدداً من التجار بشراء أضاحٍ وألزمت آخرين بتوفير الحلويات والمكسرات ومواد غذائية جافة، فيما فرضت مبالغ مالية كبيرة على بقية التجار.

 

وقالت المصادر إن المليشيات هددت كثيراً من التجار بالسجن ورفع رسوم الضرائب والزكاة عليهم في حال رفضوا دفع هذه الجبايات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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