400 من أعضاء هيئة التدريس بعدد من الجامعات يشاركون في مشروع شركاء جودة التعليم الجامعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

شارك 400 من أعضاء هيئة التدريس في 8 جامعات يمنية، اليوم، في مشروع شركاء جودة التعليم الجامعي باليمن بإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والمهني وتمويل من مؤسسة العون للتنمية، ضمن برنامج نقل المعرفة حول إدارة التخطيط الاستراتيجي.



وهدف البرنامج إلى بناء مجتمع معرفي بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المشاركة في المشروع حول إدارة التخطيط الاستراتيجي.

وتلقى المدربين في برنامج نقل المعرفة مهارات ومعارف حول إدارة التخطيط الاستراتيجي بالجامعات ضمن مشروع شركاء جودة التعليم الجامعي في اليمن في نسخته الثانية والذي استهدف 65 من رؤساء ونواب7 جامعات ( جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية – جامعة عدن – جامعة تعز – جامعة أبين – جامعة حضرموت – جامعة سيئون – جامعة إقليم سبأ ) وكلياتها الموزعة في 8 محافظات يمنية.

ويهدف مشروع شركاء جودة التعليم الجامعي باليمن والذي تنفذه شركة ماسة للاستشارات والاختبارات الدولية الأردنية بتمويل من مؤسسة العون للتنمية، إلى تطوير الكفاءات والمهارات اللازمة لتعزيز تنافسية الجامعات اليمنية بين مثيلاتها على مستوى الوطن العربي والمنطقة.