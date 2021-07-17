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إدارة بريد عدن تصدر تعميما مهما

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اليمن العربي ـ عدن 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إدارة بريد عدن تصدر تعميما مهما والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

الخليج 365 ـ عدن

أكدت إدارة بريد عدن أن مكاتبها في مدينة عدن ستظل عاملة خلال يومي السبت والأحد.

 

و قال الإدارة في تعميم: كل عام وانتم بخير، يسرنا إعلامكم والتأكيد لكم  أن جميع مكاتبنا البريدية المنتشرة في مدينة عدن فاتحه أبوابها يومي السبت والأحد أيضا بفترة متواصلة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 6 مساء، وذلك لاستمرار عملية الصرف للمعاشات المدني والدفاع.

 

وأضافت أنه وفي حال وجود اي مخالفات أو شكاوى من قبل المواطنين يسعدنا التواصل معنا برسائل نصية أو الواتساب على الرقم: 770868216

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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