إدارة بريد عدن تصدر تعميما مهما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

الخليج 365 ـ عدن

أكدت إدارة بريد عدن أن مكاتبها في مدينة عدن ستظل عاملة خلال يومي السبت والأحد.



و قال الإدارة في تعميم: كل عام وانتم بخير، يسرنا إعلامكم والتأكيد لكم أن جميع مكاتبنا البريدية المنتشرة في مدينة عدن فاتحه أبوابها يومي السبت والأحد أيضا بفترة متواصلة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 6 مساء، وذلك لاستمرار عملية الصرف للمعاشات المدني والدفاع.

وأضافت أنه وفي حال وجود اي مخالفات أو شكاوى من قبل المواطنين يسعدنا التواصل معنا برسائل نصية أو الواتساب على الرقم: 770868216