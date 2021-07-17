جامعة عدن تمنح الباحث عبدالرقيب سيف درجة الدكتوراه بامتياز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

منحت كلية العلوم الاجتماعية والتطبيقية بجامعة عدن، الباحث عبدالرقيب سيف، درجة الدكتوراه بامتياز عن اطروحته الموسومة بـ (توزيع المسؤليات والسلطات بين الحكومة الفدرالية والاقاليم وفقاً لنظم الفيدرالية) دراسه مقارنة للنموذج اليمني وفقاً لخدمة الحوار الوطني.



واوضح الباحث في اطروحته، ان مفهوم الفيدرالية وفقا لما تضمنته مخرجات الحوار الوطني وانعكاس ذلك في محتوى الدستور الذي نص على ان جمهورية اليمن الاتحادية دوله اتحادية مدنية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة تقوم على اساس المواطنة المتساوية وارادة الشعب وسيادة القانون وتهدف الى ايجاد توازن عادل في توزيع الحقوق والواجبات في سياق مجتمعي وسياسي تمثله الدولة وتحفظ توازنه السياسي..مشيراً الى ان الفيدرالية تؤكد على وحدة الدولة ومكوناتها المختلفة.