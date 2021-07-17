شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تقصف بصاروخ باليستي مركز مديرية رحبة في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

الخليج 365 ـ مأرب

أكد مصدر محلي في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، أن مليشيات الحوثيين قصفت مديرية رحبة بصاروخ باليستي منتصف ليل الجمعة - السبت .



وقال المصدر إن القصف استهدف مركز المديرية التي حررتها القوات الحكومية بإسناد من القبائل خلال الايام القليلة الماضية.

ولا يعرف بعد ما اذا كانت الضربة الصاروخية قد اسفرت عن سقوط ضحايا او حدوث اضرار في الممتلكات العامة والخاصة