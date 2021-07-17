شكرا لبحثكم عن خبر خلال إجازة عيد الأضحى المبارك مصادر تؤكد وصول دفعة منحة المشتقات النفطية السعودية بموعدها المحدد إلى عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكدت مصادر مقرّبة من لجنة إشراف ورقابة منحة المشتقات النفطية السعودية والتي شكلتها الحكومة اليمنية من جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة، بأن موعد وصول الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة عدن تسير وفق الجدول الزمني المخطط له، والتي من المقرر وصولها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بناء على إحتياج المحافظة المرفوع من المؤسسة العامة للكهرباء.

وتأتي الدفعة الثالثة لسد الاحتياج المقدم من محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية بالجمهورية اليمنية لتشغيل أكثر من 80 محطة داخل اليمن بمختلف المحافظات بالجمهورية اليمنية، بما يحقق أثرًا إيجابيًا لمستوى إنتاج الطاقة الكهربائية، والمساهمة في تحسين الأوضاع والخدمات العامة للشعب اليمني.

وكانت منحة المشتقات النفطية التي قدمها الأشقاء في المملكة العربية السعودية قد ساهمت في تشغيل الوحدات الكهربائية المتاحة مما أدى إلى انخفاض ساعات الانقطاع الطويلة وخفض نسبة خروج المنظومة المتكرر عن الخدمة.

ورفعت منحة المشتقات النفطية السعودية خلال شهر مايو ويونيو من نسبة الطاقة المنتجة في منظومة الكهرباء بأكثر من ٢٣٪؜ في جميع المحافظات، وبأكثر من ٤٠٪؜ في محافظة عدن، وأحدثت استقراراً في تموين الوقود.

ويتوقع وصول دفعة ثالثة من مادة الديزل بكميات تبلغ ٧٥٠٠٠ طن متري إلى ميناء عدن ما بين تاريخ ٢٣-٢٤ من شهر يوليو الحالي.

الجدير ذكره أن المنحة السعودية أسهمت بمساعدة الحكومة اليمنية على توجيه نفقاتها، وتقديم الخدمات الأساسية التي ترفع من مستوى المعيشة.