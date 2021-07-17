شكرا لبحثكم عن خبر المواصفات والمقاييس تنفذ اعدامات جديدة في تعز .. صور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - *هيئة المواصفات والمقاييس تقوم بضبط واتلاف منتجات مخالفة في محافظة تعز* *إعلام الهيئة* خاص تعز قامت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، عبر فرعها في محافظة تعز بضبط واعدام كميات مخالفة من منتج عصائر منجا وجوافة مخالفة للمواصفات القياسية لوجود تخثر في المنتج. و تم ضبط الكميات المخالفة من قبل فرع الهيئة في نقطة الهنجر وبالتنسيق مع قيادة الشرطة العسكرية، تم الاتلاف بمشاركة قيادة الشرطة العسكرية والجهات ذات العلاقة.

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