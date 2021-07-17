حريق يلتهم 30 منزلا داخل مخيم للنازحين بالدريهمي في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

ذكرت مصادر محلية أن حريقا شب مساء أمس الجمعة، التهم أكثر من 30 منزلاً في مخيم للنازحين بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة غربي البلاد.



وأوضحت المصادر، أن الحريق الذي لم تعرف أسبابه على الفور، شب في مخيم النازحين بمنطقة "الشجيرة" التابعة لمديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة.

وأسفرت الحادثة بحسب المصادر، عن احتراق 36 منزلاً للنازحين، دون وقوع ضحايا بشرية.

وتسببت الرياح في اتساع رقعة الحريق، قبل أن يتم إخماده من قبل المواطنين ومساعدة من قوات العمالقة التي تسيطر على المنطقة، وفقاً لفيديو نشره المركز الإعلامي لتلك القوات المنضوية تحت قيادة "القوات المشتركة" في الساحل الغربي