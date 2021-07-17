وفاة طفلة في مخيم السويداء للنازحين بمأرب إثر سقوط الخيمة عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

الخليج 365 ـ مأرب

توفيت طفلة تبلغ من العمر 9 أشهر مساء الجمعة، في مخيم السويداء شمال غرب مدينة مارب، بعد سقوط خيمتها فوقها جراء الرياح الشديدة.



ووفق مصادر في المخيم، فإن الطفلة "أمل العقبي" التي تبلغ من العمر 9 أشهر، توفيت مساء أمس، بعد سقوط خيمتها فوقها، جراء الرياح الشديدة التي تشهدها محافظة مارب هذه الأيام.

هذا ويواجه مئات الآلاف من النازحين في محافظة مارب مشاكل عدة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة وبدء موسم الرياح، في ظل رداءة الخيام والمساكن المتنقلة المخصصة للنازحين