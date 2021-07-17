تحذيرات من توسع رقعة الخطر بعد ارتفاع مياه "وادي حسان" في محافظة أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

الخليج 365 ـ أبين

شهدت عدد من الأودية في محافظة أبين تدفقا كبيرا لمياه السيول، وبكميات كبيرة، بحسب مسؤولين في مكتب الزراعة.



ونتج عن ذلك ارتفاع نسبة المياه في 'وادي حسان' بأكثر من أربعة أمتار، وهو رقم قياسي.

وأطلق المسؤولون في المنطقة تحذيرات من توسّع رقعة الخطر الذي قد يسببه التدفق الكبير للسيول، خصوصاً وأن الموسم ما زال في بدايته.

ولفتوا إلى أن السيول والفيضانات، التي شهدتها المنطقة خلال المواسم الماضية، تسببت بحدوث الكثير من الأضرار في الأراضي الزراعية، دون أن تعمل السلطات المحلية على أي معالجات رغم المناشدات المتكررة بشأن تقديم المساعدات وإصلاح الأضرار الناجمة عن السيول