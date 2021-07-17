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خروج المنظومة الكهربائي في أبين عن الخدمة نتيجة لنفاد الوقود

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اليمن العربي ـ أبين 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

الخليج 365 ـ أبين

أكدت المؤسسة العامة للكهرباء، في محافظة أبين، خروج المنظومة الكهربائية كلياً عن العمل، وتوقف الخدمة في جميع المناطق، نتيجة نفاد الوقود.

 

وقال مدير مؤسسة الكهرباء، محمود مكيش، إن المؤسسة استنفدت مخزونها من الوقود المخصص لتشغيل آليات إنتاج الطاقة، ما يعني خروج المنظومة الكهربائية عن العمل في عموم المناطق.

 

ووفق مكيش، فان انقطاع التيار الكهربائي قد يستمر لخمسة أيام، وهي المدة التي تم تحديدها لتزويد المؤسسة بالوقود

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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