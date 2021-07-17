خروج المنظومة الكهربائي في أبين عن الخدمة نتيجة لنفاد الوقود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

الخليج 365 ـ أبين

أكدت المؤسسة العامة للكهرباء، في محافظة أبين، خروج المنظومة الكهربائية كلياً عن العمل، وتوقف الخدمة في جميع المناطق، نتيجة نفاد الوقود.



وقال مدير مؤسسة الكهرباء، محمود مكيش، إن المؤسسة استنفدت مخزونها من الوقود المخصص لتشغيل آليات إنتاج الطاقة، ما يعني خروج المنظومة الكهربائية عن العمل في عموم المناطق.

ووفق مكيش، فان انقطاع التيار الكهربائي قد يستمر لخمسة أيام، وهي المدة التي تم تحديدها لتزويد المؤسسة بالوقود