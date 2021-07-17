 بدء العد التنازلي لنفاد الوقود ومخاوف من انهيار للمنظومة الكهربائية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

أكدت مصادر بمؤسسة الكهرباء في مدينة عدن، جنوبي اليمن، أن مادة الديزل التي تُشغّل عدداً من محطات توليد الكهرباء باتت على وشك النفاد.



وذكرت المصادر أن محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالديزل خفّضت إنتاجها من الكهرباء مع قرب نفاد الوقود المتبقي لديها.

وأكدت محطات أخرى حكومية تعمل بالمادة ذاتها عن توليد الكهرباء بعد أن أفرغت مخزونها من الوقود خلال الساعات القليلة الماضية.

يشار إلى أن هذا التراجع في مادة الديزل التي تشغل أغلب محطات توليد الطاقة الكهربائية في عدن يهدد باحتمال انهيار المنظومة الكهربائية مع بدء العد التنازلي لإعلان نفاد الوقود بشكل كامل من كافة محطات الكهرباء