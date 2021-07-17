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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشعيبي: لا إصابات بين أبناء الجالية اليمنية جراء الفيضانات غرب المانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021
متابعات_الخليج 365
اكدت السفارة اليمنية في برلين عدم وجود أي ضحايا او إصابات بين أبناء الجالية اليمنية غرب المانيا بسبب الفيضانات الشديدة.
وأوضح السفير يحيى الشعيبي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان السفارة تتابع أوضاع اليمنيين المتواجدين في المناطق التي تشهد فيضانات غرب المانيا وانه اجرى اتصالات مع رئيس الجالية في ولاية هسن احمد اللقاسي الذي اكد بدوره عدم وجود أي إصابات.