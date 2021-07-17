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الشعيبي: لا إصابات بين أبناء الجالية اليمنية جراء الفيضانات غرب المانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

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اكدت السفارة اليمنية في برلين عدم وجود أي ضحايا او إصابات بين أبناء الجالية اليمنية غرب المانيا بسبب الفيضانات الشديدة.

 

وأوضح السفير يحيى الشعيبي  وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان السفارة تتابع أوضاع اليمنيين المتواجدين في المناطق التي تشهد فيضانات غرب المانيا وانه اجرى اتصالات مع رئيس الجالية في ولاية هسن احمد اللقاسي الذي اكد بدوره عدم وجود أي إصابات.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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