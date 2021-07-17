"التعليم الفني" يوقع اتفاقية برنامج تحسين مهارات مالكات المشاريع الصغيرة بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

وقع مدير إدارة سوق العمل والقطاع الخاص بمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت المهند، عارف غانم اتفاقية "برنامج تحسين مهارات مالكات المشاريع الصغيرة" مع مؤسسة حضرموت تنمية بشرية والذي يأتي ضمن شراكة بين برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش ، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة حضرموت تنمية بشرية .



وتتضمن الاتفاقية التي وقعت مع مدير دائرة التعليم التقني والمهني بمؤسسة حضرموت تنمية بشرية المهندس عبدالله سعيد مهيري على التعاون المشترك في تأهيل مالكات المشاريع الصغيرة( القطاع النسوي) واكسابهن مهارات اساسية لتعزز لديهن التنافسية وزيادة الإنتاجية والنمو في المبيعات وزيادة عدد العملاء وكذا توفير كافة خدمات التدريب التقني و المهني و تواجد كادر تدريبي متخصص .

فيما عبر المهندس عارف غانم عن سعادته في تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية والتنموية التي ستعود بالنفع الوفير لكثير من الأسر التي تشجع نساءها للخوض في التنافس الشريف في العمل وتشجيعهن على امتلاك مشروع صغير يعود لها بدخل كبير خلال الأعوام القادمة ، كما أشاد بأن هذا البرنامج يساهم في تقديم منح مالية بهذف إعالة مالكات المشاريع الصغيرة في شراء أصول أساسية مختلفة تعزز تحقيق استمرارية الأعمال لديهن.