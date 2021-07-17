وزير المياه: استمرار تلاعب الحوثي بملف صافر سيقود لكارثة غير مسبوقة تمتد آثارها لعقود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

جدد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، التأكيد أن استمرار تلاعب مليشيا الانقلاب الحوثية بملف خزان صافر النفطي سيقود العالم إلى كارثة بيئية وإنسانية غير مسبوقة.



وأوضح الوزير الشرجبي في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن رفض المليشيا المتكرر للمقترحات الأممية يؤكد استغلالها للخزان النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة كورقة ابتزاز سياسية، دون اكتراث للتبعات البيئية والإنسانية الخطيرة للكارثة التي ستطال أكثر من 7 مليون يمني على الأقل بشكل مباشر، ناهيك عن التأثيرات العميقة على النظام الإيكولوجي والصحي والاقتصادي للمنطقة والتي ستمتد لعقود.

وشدد على ضرورة قيام دول الإقليم مع الأمم المتحدة بالعمل من أجل تفادي أكبر كارثة إنسانية وبيئية في العالم جرّاء استمرار التهديد الذي يمثله الخزان المتهالك ورفض المليشيا الحوثية التعاون مع الأمم المتحدة ومنع وصول فريقها الفني لتقييم حالة الخزان وتحديد المتطلبات اللازمة لتفريغه من النفط دون تأخير.. مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية شكلت لجنة عليا للطوارئ للمتابعة المستمرة لهذا التهديد البيئي الخطير.