وزارة الدفاع تحتفل بتخرج الدفعة الخامسة دبابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

نظمت دائرة المدرعات بوزارة الدفاع، امس حفلاً تكريمياً لخريجي الدفعة الخامسة دبابات T- 55 .



وأكد قائد اللواء 14 مدرع العميد الركن علي الجائفي، أهمّية مثل هذه الدورات في رفد المؤسسة العسكرية بالكفاءات والكوادر المؤهلة .. مشيراً إلى أن هذه الدفعة ستكون إضافة نوعية لأبطال القوات المسلحة.

ودعا العميد الجائفي، الخريجين لتطبيق ما اكتسبوه من خبرات ومهارات في مجالات القيادة والصيانة والرماية على أرض الواقع بميادين وجبهات القتال .. مشيدا بدور مدرسة المدرعات وبجهود القائمين عليها في تخريج الكوادر العسكرية المتخصصة، والجهود الحثيثة لقيادة الدائرة في هذا الجانب.

وجرى في ختام الحفل الذي حضره مدير دائرة المدرعات العميد الركن حسين الضبياني، ومدير مدرسة المدرعات العقيد محمد دحان وعدد من القيادات العسكرية، تكريم الأوائل والمبرزين في الدفعة.