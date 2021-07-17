اختتام برنامج لتدريب موظفي الخدمة المدنية بوادي وصحراء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اختتم مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بوادي حضرموت والصحراء، برنامج تدريبي لتطوير اداء موظفي الخدمة المدنية.



واشار وكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي إلى أهمية برامج تطوير قدرات الموظفين.. لافتا الى أن البرنامج يُعد الأول من نوعه في تنفيذه بهذه الطريقة في الدوائر الحكومية.

فيما أوضح مدير مكتب الخدمة المدنية إبراهيم الهدار أن البرنامج الذي استمر على مدى 10 أيام يأتي في إطار تبادل المعلومات وتعريف موظفي المكتب وتثقيفهم بأعمال كل إدارة من إدارات المكتب.