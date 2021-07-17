الشعيبي يلتقي مفوض وزارة الخارجية الالمانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

التقى سفير اليمن في برلين الدكتور يحيى الشعيبي اليوم مفوض وزارة الخارجية الالمانية لشؤون الشرق الاوسط والادنى كريستيان بوك.



حيث استعرض اللقاء جملة من القضايا المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وقدم السفير تعازي اليمن حكومة وشعبا في ضحايا الفيضانات التي شهدتها المناطق الغربية في المانيا.

وتطرق الشعيبي الى تطورات الوضع في اليمن وفرص السلام القائمة والتي تحضى بموافقة الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي والتي تتطلب المزيد من الضغط على جماعة الحوثي لقبول السلام في اليمن.

من جانبه تطرق المسئول الألماني الى اهمية جهود السلام وضرورة وقف الهجمات الحوثية على مأرب، ودعم المانيا لاتفاق الرياض واهميته واهمية استكمال تنفيذه بما يخلق اوضاعا تسهل للوصول للسلام في اليمن.