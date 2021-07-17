محافظ تعز يوجه بإعداد دراسة لاعادة تشغيل الكهرباء الحكومية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

وجه محافظ تعز نبيل شمسان بسرعة انجاز الدراسات الفنية والخطوات العملية لإعادة تشغيل الطاقة الكهربائية الحكومية بالمحافظة.



أوضح ذلك وكيل المحافظة للشؤون الفنية، المهندس مُهيب الحكيمي، خلال زيارته لفرع مؤسسة الكهرباء للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بمنظومة الكهرباء جراء الحرب وتحديد احتياجات مشروع إعادة ترميم وتأهيل المبنى.

ولفت الى توجيهات حكومية تقضي بتوفير 50 ميجاوات للمحافظة، منها 30 ميجاوات لمدينة تعز و20 ميجاوات لمدينة التربة.

من جانبه أوضح مدير فرع مؤسسة الكهرباء المهندس عبد الكريم البركاني انه يجري حاليا إعداد دراسة متكاملة تتضمن أعمال الترميم والصيانة لشبكة الضغط العالي بمدينة تعز لاستيعاب الطاقة الكهربائية التي وجهت الحكومة بتوفيرها و قريباً البدء بتنفيذ مشروع إعادة ترميم وتأهيل مبنى المؤسسة كمرحلة أولى ليتم استيعاب المهندسين والفنيين والاداريين للبدء بإصلاح وترميم الشبكة الكهربائية.