توقيع اتفاقية لإنشاء محطة لإنتاج الأكسجين الطبي بوادي حضرموت

وتضمنت الاتفاقية التي عمدها وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري انشاء محطة لإنتاج الأكسجين الطبي بطاقة إنتاجية مناسبة بصورة مجانية للقطاع الطبي الحكومي بحضرموت الوادي والصحراء ، مع محطة توليد وتعبئة الأكسجين بطاقة 50مᶾ/ساعة مع مولد كهربائي بقدرة 250 كيلوات لتشغيل المحطة .

جرى بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء وجمعية صندوق اعانة المرضى وجمعية الحكمة اليمانية الخيرية بحضرموت .

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة