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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقيع اتفاقية لإنشاء محطة لإنتاج الأكسجين الطبي بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021
جرى بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء وجمعية صندوق اعانة المرضى وجمعية الحكمة اليمانية الخيرية بحضرموت .
وتضمنت الاتفاقية التي عمدها وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري انشاء محطة لإنتاج الأكسجين الطبي بطاقة إنتاجية مناسبة بصورة مجانية للقطاع الطبي الحكومي بحضرموت الوادي والصحراء ، مع محطة توليد وتعبئة الأكسجين بطاقة 50مᶾ/ساعة مع مولد كهربائي بقدرة 250 كيلوات لتشغيل المحطة .