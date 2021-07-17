اغلاق عدد من محلات الصرافة الغير رسمية بسيئون للحد من التلاعب والمضاربة بأسعار الصرف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

نفذ البنك المركزي فرع سيئون بمحافظة حضرموت، حملة تفتيش ومسح ميداني لمحلات الصرافة الغير رسمية بمدينة سيئون بمشاركة نيابة الاموال العامة وبمساندة الامن والتي تم على اثرها اغلاق عدد من محلات الصرافة المخالفة للقوانين .



واوضح مدير عام البنك المركزي فرع سيئون احمد جمعان حميد وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) ان الحملة تهدف إلى ضبط التجاوزات والمخالفات بالمضاربة بأسعار الصرف، والمتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وضبط المخالفين لتعليمات البنك المركزي بعدم التعامل مع شبكات الحوالات المالية المحلية غير المرخصة والتي تعمل دون رقابة.

واشار جمعان الى إن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من التجاوزات والمخالفات التي اتخذت ضدها الإجراءات القانونية الصارمة والتي أغلقت على إثرها بعض محلات الصرافة المخالفة..مؤكدا بأن الحملة ستواصل عملها بعد اجازة عيد الاضحى المبارك وستتخذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين بما فيها سحب التراخيص والإحالة للقضاء..معبراً عن شكره لنيابة الاموال العامة بوادي حضرموت والصحراء وقادة الأجهزة الأمنية على تعاونهم وحرصهم على إنجاح الحملة.