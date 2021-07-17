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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين الأنشطة والبطولات الرياضية لمهرجان البلدة 2021 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021
الخليج 365 - المكـلا
دشنت يوم الجمعة، على شاطئ الستين بمدينة المكلا الأنشطة والبطولات والفعاليات الرياضية الخاصة بمهرجان موسم نجم البلدة السياحي 2021.
ويأتي هذا المهرجان باشراف من مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت وتنظيم اتحادات الألعاب الرياضية بالساحل خلال الفترة من 16الى18 يوليو الجاري بمتابعة لجنة المهرجان وبرعاية محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني .
ودشنت الأنشطة الرياضية الشاطئية في أجواء مناخية جميلة ورائعة تنعم بها مدن ساحل حضرموت هذه الأيام وبمنافسات رياضية ممتعة وذلك بانطلاق منافسات الأدوار التمهيدية للعبتي كرة اليد والكرة الطائرة بحضور ومتابعة جماهيرية.