انعقاد الإجتماع الأول للمجلس الصحي بمديرية تاربة بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

عقد مساء يوم أمس، الاجتماع الاول للمجلس الصحي بمديرية تاربه، برئاسة الأستاذ احمد عوض العامري رئيس المجلس الصحي.



وفي بداية الإجتماع رحب الاخ احمد عوض العامري رئيس المجلس الصحي بالمديرية بالشيخ خالد عبدالله العامري نائب المديرالعام لمكتب وزاره الصحه العامه والسكان بالوادي والصحراء شاكرا له تلبية دعوة رئيس وأعضاء المجلس له بحضور الاجتماع مقدمين له الشكرعلى تجاوبه.

وتم في الاجتماع مناقشة محضر الاجتماع التأسيسي للمجلس وما تم تنفيذه وتم التاكيد على استمرار القضايا التي لم تنفذ خلال الفتره الماضية واعطى رئيس المجلس صوره للاعضاء عن ما تم متابعته من قبل اعضاء المجلس مشيدا بجهود الاعضاء وتفاعلهم والذي بدوره سيساعد على تحسين الخدمات مستقبلا

كما طالب الاعضاء كل في مجاله برفع مسودة خطه عمل لمناقشتها واقرارها في الاجتماع القادم وتكون خطه عمل للنصف الثاني من العام الحالي.