"أوقاف وادي حضرموت" تمنع اي مصليات ومساجد عيد مستحدثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

الخليج 365 - سيئون

وجه مكتب وزارة الاوقاف والارشاد بوادي وصحراء حضرموت مدراء عموم المديريات بالوادي والصحراء ومدراء فروع مكاتب الاوقاف بمنع اي مصلى اومسجد استحدث فيه صلاة العيد خلال السنتين الماضية.



وقال المكتب في تعميمه، ان هذا الاجراء جاء من اجل المصلحة العامة وجمع كلمة الناس وعدم تفرقهم الذي ينافي مقاصد الشريعة الغراء ومن باب المسئولية الملقاة على عاتق ادارة الاوقاف والارشاد.

وارفق التعميم بكشف باسماء المصليات والمساجد المعتمدة سابقا والتي تقام فيها صلوات العيد في السنوات الماضية.