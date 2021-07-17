العامري يلتقي الهيئة التنفيذية لمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بمديرية عمد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

الخليج 365 - وادي عمد

استقبل القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع القاضب أكرم نصيب العامري، بمكتبه بمدينة سيئون الهيئة التنفيذية لمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بمديرية عمد ممثلة بالأستاذ عبدالله بن محمد بن مرضاح.



وفي مستهل اللقاء رحب العامري بالهيئة التنفيذية لجامع عمد ، معتبرا تشكيل الهئية التنفيذية في مديرية عمد خطوة هامة بحجم مكانتها وعمقها التأريخي والإجتماعي وهي تأتي في إطار خطط وبرامج الجامع للتوسع في مديريات الوادي والصحراء التي استكمل فيها تشكيل المكاتب مؤخرا ، مؤكدا على أهداف ومنطلقات مؤتمر حضرموت الجامع التي أجمع عليها الحضارم بكل أطيافهم.

من جانبه تحدث بن مرضاح رئيس المكتب، معرباً عن تقديره لرئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش العليي وقيادة مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء للثقة الكبيرة الممنوحة لقيادة وأعضاء الهيئة التنفيذية بمديرية عمد ، مؤكدا على ضرورة مشاركة والتفاف الجميع لتحقيق الأهداف والغايات النبيلة لمؤتمر حضرموت الجامع.