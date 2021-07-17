افتتاح محطة النور للمحروقات بمنطقة بور بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

الخليج 365 - سيئون

افتتحت البوم، بمديرية بور بوادي حضرموت، ثاني محطة للمحروقات بالجزء الشرقي من المنطقة والذي يسكنه قرابة 8 آلاف نسمة.



وعبر الأهالي عن فرحتهم بافتتاح هذا هذا المشروع الذي سيخدم المنطقة وسيسهم في الحد من صعوبات البحث عن المشتقات النفطية والذهاب للمدينة نظرا لكثرة أعداد السكان والبالغ عددهم قرابة 16 ألف نسمة ولم تعد المحطة الواحدة تفي باحتياجات المواطنين ، في ظل الانقطاع المستمر والمتواصل للمشتقات النفطية..

هذا وكانت الناقلة التي تقل الحمولة الأولى للتفريغ بالمحطة قد وصلت في ساعة متأخرة من مساء البارحة وعلى متنها 60 ألف لتر متناصفة خانتين بترول وخانتين ديزل.