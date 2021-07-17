هيئة حورة بمؤتمر حضرموت الجامع تعقد اجتماعها الأول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

الخليج 365 - وادي العين

عقدت الهيئة التنفيذية لمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بمديرية وادي العين وحورة،اليوم، بمقرها بحورة اجتماعها الأول برئاسة رئيس المكتب الشيخ أبوبكر بن عبدالرحيم باوزير.



وفي الاجتماع الذي كرس للتعريف بمؤتمر حضرموت الجامع ومخرجاته ووثيقته

الأساسية، إضافةً إلى توزيع مهام اللجان، بحسب اختصاصاتها المحددة في قرار تشكيل الهيئة التنفيذية بمكتب المديرية الصادر عن رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش العليي.

وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس المكتب باوزير بالحاضرين، معرباً عن الشكر على الثقة التي منحها رئيس المؤتمر للإدارة التنفيذية ومختلف لجان الهيئة بالمديرية، مشددًا على أهمية العمل النوعي والمثمر والمفيد بروح الفريق الواحد، بما يبرز أهداف المؤتمر وأدواره وانشطته في اتجاه يخدم المديرية وحضرموت عامة.

ولفت بن عبدالرحيم إلى الدور البارز الذي قام به مؤتمر حضرموت الجامع، منذُ تأسيسه في لمِّ شمل الحضارم بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم وتوحيد كلمتهم على رؤى مستقبلية موحدة تعبر عن إرادتهم الحرة .

بدوره أستعرض النائب الاول لرئيس المكتب المقدم/ سالم عمر بن ملكاش العوبثاني اتجاهات خطط وأنشطة الهيئة التنفيذية ولجانها المختلفة خلال الفترة القادمة ،وفقا لمخرجات ووثيقة مؤتمر حضرموت الجامع