"عيدية الجبهات".. مليشيا الحوثي تفرض جبايات جديدة على تجار إب دعماً لمقاتليها

فرضت مليشيا الحوثي الانقلابية، جبايات جديدة على تجار مدينة إب، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.



وقال تجار محليون لـ "يمن شباب نت"، إن "مليشيا الحوثي فرضت علينا جبايات مالية وعينية دعما لمقاتليها في الجبهات".



وأضافوا: "أن الجبايات الجديدة تحت مسمى "عيدية الجبهات".



وأشاروا إلى أن المليشيا ألزمت عدد من التجار بشراء أضاحي و ألزمت آخرين بتوفير الحلويات والمكسرات ومواد غذائية جافة، فيما فرضت مبالغ مالية كبيرة على بقية التجار.



وأوضح التجار أن المليشيا هددت كثير من التجار بالسجن ورفع رسوم الضرائب والزكاة عليهم في حال رفضوا دفع هذه الجبايات



وتستغل مليشيا الحوثي الانقلابية، المناسبات لفرض اتاوات وجبايات على التجار والمحال التجارية في مناطق سيطرتها تحت مسميات مختلفة، الأمر الذي أضر بصغار التجار وأصحاب المحلات التجارية بشكل كبير دفع الكثير منهم للإفلاس.



