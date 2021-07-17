شكرا لبحثكم عن خبر تنكيل واعتداء وسحل قيادي حوثي أمام نسائه وأطفاله إثر اندلاع اشتباكات بينية داخل صفوف الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اندلعت، في وقت متأخر من مساء الجمعة، اشتباكات بينية، داخل صفوف مليشيا الحوثي الإنقلابية، بمحافظة صعدة (شمالي اليمن).

وقالت مصادر محلية وإعلامية، إن اشتباكات بينية اندلعت بين قيادات حوثية في منطقة "آل سالم" بمديرية كتاف في محافظة صعدة.

وأوضحت أن مجاميع مسلحة تابعة لقيادي بارز في المليشيات الانقلابية، اشتبكت مع مسلحين حوثيين تابعين للقيادي الحوثي "دعكم السالمي".

وأسفرت الاشتباكات -وفق المصادر- عن مقتل أحد أفراد أسرة القيادي السالمي، بعد اقتحام منزله والاعتداء عليه بالضرب والتنكيل والسحل أمام النساء والأطفال داخل منزله.

واعتادت مليشيا الحوثي، القيام بقتل وسحل المشائخ والقيادات القبلية الموالية للمليشيات وتفجير منازلهم بسبب خلافات حول تقاسم النفوذ والأموال.