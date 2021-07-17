شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يدفعون بتعزيزات عسكرية في جبهات الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نقلت صحيفة "الأيام" عن مصدر مطلع أن المليشيات الحوثية استقدمت، ليل الخميس، تعزيزات جديدة من مدينة الرضمة الواقعة شمال مدينة دمت، ودفعت بها لجبهات القتال وخطوط التماس في شمال وغرب مدينة الضالع.

وأفاد المصدر أن تلك التعزيزات العسكرية التي وصلت ليلة الخميس إلى جبهة مريس، شمال الضالع، تتكون من كتيبة مسلحة بكامل عتادها الحربي، موضحا أن هذه القوة حطت رحالها بأحد معسكرات المدينة، وتم صباح الجمعة، إعادة انتشارها على خطوط التماس في شمال وجنوب شرق منطقة مريس.

المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أكد أنه "لا يستبعد بعد وصول هذه التعزيزات أن تقوم المليشيات الحوثية بشن هجوم جديد على مواقع القوات الجنوبية في شمال مدينة الجبارة ومنطقة الزيلة من جهة جبال ناصة القريبة من تلك المناطق".

وعلى صعيد محور القتال في قطاع الفاخر وحبيل العبدي، كشف المصدر عن إقدام جماعة الحوثي ليلة الأربعاء الماضي، على تعزيز مواقعها في خطوط المواجهة مع باب غلق وحبيل العبدي وغرب مدينة الفاخر، بقوات مستجدة تم تدريبها في معسكر المقهاية إلى الغرب من نقيل الخشبة.

ولفت إلى أن "الدفع بهذه التعزيزات العسكرية الحوثية، يعود إلى احتمالين، أحدهما تخوف المليشيات الحوثية من هجوم مضاد قد تشنه القوات الجنوبية والمشتركة على مواقعها، أما الاحتمال الثاني، فهو نية المليشيات تنفيذ هجوم مباغت على مواقع القوات الجنوبية".

وفي محور قطاع (الجب، بتار، المشاريح) غرب مدينة الضالع، ذكرت مصادر خاصة أن المليشيات الحوثية استقدمت من محافظة إب قوات جديدة معززة بالسلاح المتوسط والثقيل، ثم قامت بنشرها غرب صبيرة وبتار، ومواقع أخرى في منطقة الثوخب المحاذية لمنطقة المشاريح حجر.

وأكدت المصادر أن هدوءًا حذرا يسود مختلف الجبهات وخطوط التماس، ولم تقم المليشيات الحوثية بتنفيذ أي هجوم على مواقع القوات الجنوبية والمشتركة، منذ أن تم الدفع بتلك التعزيزات العسكرية في اليومين الماضيين.