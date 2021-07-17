شكرا لبحثكم عن خبر تدشين الأنشطة والبطولات الرياضية لمهرجان موسم نجم البلدة بالمكلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فهمي باحمدان:

> دشنت عصر أمس الجمعة 16 يوليو 2021 على شاطئ بحر العرب بمنطقة الستين بمدينة المكلا الأنشطة والبطولات والفعاليات الرياضية الخاصة بمهرجان موسم نجم البلدة السياحي 2021 الذي يشرف عليها مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت وينظمها اتحادات الألعاب الرياضية بالساحل خلال الفترة من 16 إلى18 يوليو الجاري بمتابعة لجنة المهرجان وبرعاية محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

* منافسات الدور التمهيدي لبطولة كرة اليد جرت فيها 4 مباريات تنافسية ساخنة حيث مباراة الافتتاح جمعت بين فريقي النوخذة والغويزي وأسفرت عن فوز الغويزي بالترجيح بعد تعادلهما في الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 21 هدف في كل شبكة ، وفي المباراة الثانية فاز فريق المحضار على نظيره فريق السده بنتيجة كبيرة بلغت 36 هدفاً مقابل 18 .. وفي المباراة الثالثة التي جمعت فريقي السقيفة والخيصة أسفرت نتيجتها عن فوز الخيصة بنتيجة 22 - 17 .. وبهذا الفوز يتأهل الخيصة مباشرة إلى النهائي حيث ينتظر الفائز من مباراة المحضار والغويزي التي ستجرى اليوم السبت.

* وفي بطولة الكرة الطائرة جرت في اليوم الأول 4 مواجهات نجح فيها اللاعبان (سعيد باداؤود وأحمد زغفة) في الفوز بنتيجة 21 نقطة مقابل 11 نقطة على فريق اللاعبين (حمزة محبوب ومصطفى باضاوي)، وفي المباراة الثانية تمكن اللاعبان (رائد باعنقود وعبدالله الغازي ) من الفوز على اللاعبين (أحمد جوهر وعبدالرحمن عبد) بنتيجة 21 - 18، وفي المباراة الثالثة نجح اللاعبان (سعيد باداؤد وأحمد زغفة) من بلوغ المبارة النهائية بعد فوزهما على اللاعبين (مبروك باجامع وعبد المجيد مشاويف ) ليواجها في النهائي اليوم السبت اللاعبين (رائد باعنقود وعبدالله الغازي) بعد تحقيقهما الفوز في المباراة الرابعة على فريق اللاعبين (عمر سعيد بن بخيت ومعاذ محمد الديني).