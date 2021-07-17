شكرا لبحثكم عن خبر في ثاني حادثة قتل خلال اقل من 24 ساعة ...العثور على شاب مقتول بشبام حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر امنية انه عثر على شاب مقتول بعد مغرب اليوم الجمعة بالقرب من مدينة شبام بوادي حضرموت ونقل جثمانه الى مستشفى سيؤن.

وذكرت المصادر ان الشاب يدعى هادي بازقامه وان القتل يعود الى مساء امس الخميس وهو من. ابناء اهالي سحيل شبام ولم تكشف ملابسات حادثة القتل وتعد حادثة القتل الثانيه خلال يوم بوادي حضرموت والصحراء.

ويشهد وادي حضرموت انفلاتا امنيا كبيرا منذ سنوات وسط مطالبات شعبية للمنطقة العسكرية الاولى بضبط الامن .