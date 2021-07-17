شكرا لبحثكم عن خبر تحالف داخلي وبدعم دولي لإسقاط محافظتين يمنيتين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال عبدالسلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث، إن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًا، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، رفعوا التنسييق بينهما إلى أعلى مستوياته، ويعدون لإسقاط محافظتي مأرب وشبوة.

وأوضح في منشور له على الفيسبوك، أن حلفاء أبوظبي وطهران رفعوا التنسيق إلى أعلى مستوياته بدأ في البيضاء ويعدون لعمل تكاملي في مأرب.

وقال إن المجلس الانتقالي وسهل للحوثيين عبر المناطق التي يسيطر عليها جنوب اليمن، دخول تكنولوجيا إيرانية تستخدم في الدرونز والصواريخ والمناظير الليلية وتعقب الأهداف.

وأضاف أن الإمارات لن تستقر حتى ترى مأرب تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، وشبوة مع الانتقالي الموالي لها، في إشارة إلى دعم الإمارات للحوثي والانتقالي لإسقاط محافظتي شبوة ومارب.