شكرا لبحثكم عن خبر قيادي حوثي يعلن موقف مفاجئ من المجلس الانتقالي الجنوبي ويعرض عليه التفاوض المباشر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعترفت ميليشيا الحوثي الارهابية رسميا بالمجلس الانتقالي الجنوبي، واعتبرته القوة الوحيدة المتواجدة على الارض ويمكن الدخول معهم في حوار .

واعلنت المليشيات استعدادها للدخول في حوار مباشر مع نسختها المتواجدة في المناطق الجنوبية والمعروفة بما يسمى المجلس الانتقالي الانفصالي المدعومة إماراتيا.

وذكر ما يسمى بنائب وزير الخارجية في حكومة الانقلاب الحوثية في صنعاء "حسين العزي " في منشور له عبر حسابه على الفيسبوك بان جماعته لاتمانع من الدخول في حوار مع فصيل الانفصاليين معتبراً بأنهم القوة المحلية المؤهلة للدخول في حوار.

وتابع :«على مستوى الداخل لم يخطر في بالي قوة محلية مؤهلة للدخول في حوار معنا سوى مايعرف بالمجلس الانتقالي»

حديث القيادي الحوثي العزي بنية جماعته الدخول في حوار مباشر مع الانفصاليين وكلاء الامارات في اليمن يعد بمثابة إعلان رسمي من قبل مليشيات الحوثي الإيرانية يفضح العلاقة الخفية والتنسيق والتعاون المشترك فيما بين طرفي الانقلاب الذي انقلابا كلاهما على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

التخادم الواضح بين مليشيات الحوثي الإيرانية ومليشيات الانتقالي تتضح صورته مع تطورات الاحداث الجارية والتي كان آخرها تواطئ، مليشيات الانتقالي خلال الايام القليلة الماضية، مع الحوثيين في محافظة البيضاء وذلك بعرقلة وصول الذخائر والتعزيزات لجبهة آل حميقان في البيضاء والذي ساعد على عودة مليشيات الحوثي للسيطرة على بعض المديريات بعد انتصارات كبيرة حققتها القوات الحكومية المسنودة برجال القبائل والمقاومة ووحدات من قوات العمالقة حسب ما أكدة القيادي السلفي "حسين الصلاحي اليافعي " في تسجيل صوتي .