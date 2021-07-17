شكرا لبحثكم عن خبر بعد ايام من دفنه.. توافد آلاف اليمنيين لزيارة قبر العلامة العمراني بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توافد الجمعة، آلاف المواطنين اليمنيين من مختلف المحافظات اليمنية الى مقبرة الدفعي لزيارة قبر العلامة القاضي محمد اسماعيل العمراني في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية ان الآلاف من المواطنين، ممن لم يتمكنوا تشييع جنازته، تقاطروا اليوم الجمعة بشكل كبير لزيارة قبر العمراني في صنعاء.

وأشارت المصادر ان قبر العلامة العمراني شهد طيلة الايام الماضية زيارات متواصله لم تنقطع من قبل المواطنين الذين جاءو من محافظات أخرى لزيارة قبره عقب عدم تمكنهم من الحضور في جنازته.

وصُدم اليمنيون الإثنين الماضي، بإعلان وفاة مفتي الديار اليمنية العلامة القاضي محمد بن إسماعيل العمراني، الذي وافاه الأجل فجر اليوم نفسه، في العاصمة صنعاء بعد أن ألم به المرض وكبر السن.

وخرج جمعٌ غفير من سكان العاصمة صنعاء ظهرًا من اليوم ذاته في تشييع جنازة العمراني وسط أجواء مليئة بالحزن والأسى لرحيل العلامة الذي عُرف عنه نهج الوسطية والاعتدال والتسامح في فتاواه وخطبه ومؤلفاته الدينية.

وتوافدت الجموع الغفيرة للصلاة على فقيد الأمة القاضي محمد بن إسماعيل العمراني في (جامع الزبيري)، رغم محاولة المليشيات الحوثية في تشتييت، المشييعين، إلا ان توافد اليمنيون واصرارهم على حضور تشييع الجنازة، وكذلك زيارة المواطنين لقبره بشكل مستمر منذ دفنه، كان ردا قويا على تعسفات المليشيات واظهروا بحضورهم مكانة فقيد الوطن بقلوب الشعب وشاركوا حيث جرى الصلاة عليه عقب صلاة الظهر. بحسب وصية القاضي العمراني.