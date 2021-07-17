شكرا لبحثكم عن خبر كهرباء عدن تثمن دور المواطنين وتفاعلهم في رفض ظاهرة الربط العشوائي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - إعلام مؤسسة الكهرباء

ثمنت المؤسسة العامة لكهرباء عدن دور المواطنين وتفاعلهم حول ظاهرة الربط العشوائي بعدد من مديريات العاصمة.

جاء ذلك بعد أن منع عدد من المواطنين في مديرية المنصورة بشارع التسعين شخص منتحلاً صفة عامل للكهرباء من محاولة ربط عشوائي لأحد المواطنين بالمديرية، وقام المواطنين بطرده وإبلاغ مؤسسة الكهرباء وبدورها ابلغت أجهزة الأمن للقبض عليه.

وأكد المكتب الإعلامي لمؤسسة كهرباء عدن أن هذا التفاعل ليس الأول حيث تكرر رفض المواطنين لهذه الظاهرة بشارع العيادات بمديرية المنصورة أثناء محاولة شخص أخر ربط التيار الكهربائي بطريقة عشوائية الأمر الذي رفضه المواطنين وقاموا بطرده من الشارع.

وأوضح المكتب الإعلامي لمؤسسة كهرباء عدن أن عدد من المواطنين بمنطقة الممدارة في مديرية الشيخ عثمان قاموا بطرد شخص من المنطقة كان يحاول ربط الكهرباء بشكل عشوائي، بالإضافة إلى إبلاغهم قسم الشرطة والذي مازال يجري التحريات للقبض عليه.

ودعا المكتب الإعلامي لمؤسسة الكهرباء كافة المواطنين بالعاصمة عدن إلى نبذ ورفض هذه الظاهرة التي تسببت بإستشهاد العديد من عمال الكهرباء أثناء فصلهم للربط العشوائي وإصابة أخرين بالإضافة إلى فقدان أكثر من 50% للتيار الكهربائي وأهلاك شبكة توزيع التيار و تلف العديد من المحولات الكهربائية.

يذكر أن المؤسسة العامة لكهرباء عدن تقوم بين الحين والأخر بحملات فصل الربط العشوائي بعدد من المديريات، والتي لقت من خلالها على إستحسان وتفاعل كبير من قبل المواطنين.