الحديدة.. حريق هائل يلتهم 36 منزلاً لنازحين في مديرية الدريهمي

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلع حريق هائل في عشرات المنازل، مساء الجمعة 16 يوليو 2021، في قرية بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة (غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية "إن حريق التهم 36 منزلا لنازحين في قرية مركوضة جنوب مديرية الدريهمي، أغلبها بنيت من القش وسعف النخيل، بناها النازحون لإيواء عائلاتهم بعد نزوحهم من منازلهم".



وأفادت المصادر "ساعدت الرياح لتوسع رقعة الحريق لتطال العديد من المنازل، حيث أصبح عشرات النازحين في العراء".



ولم ترد أي تفاصيل او احصائيات عن إصابات أو وفيات جراء الحريق، حتى لحظة كتابة الخبر 3:50 فجر السبت.



وذكرت مصادر أخرى "أن السبب الرئيسي للحريق، هو سوء تخزين ذخائر متفجرة بمنزل أحد القادة العسكريين في المنطقة".

وتسببت المواجهات المستمرة بين القوات الحكومية وميلشيات الحوثي الى نزوح المئات من السكان من منازلهم في عدد من مديريات محافظة الحديدة.

المصدر: يمن شباب نت + مواقع التواصل