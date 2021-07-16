شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تسجل 1298 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم "الجمعة"، تسجيل 1298 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 507423 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1428 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 488,346 حالة. وأكدت تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8048 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11029 والحالات الحرجة 1400 حالة.

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