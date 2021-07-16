شكرا لبحثكم عن خبر السعودية.. اكتمال بيانات الجواز الصحي في "توكلنا" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكملت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" كافة البيانات اللازمة لاستكمال الجواز الصحي وذلك من خلال تطبيق توكلنا. وفقا لصحيفة عكاظ.

وأوضحت الهيئة أن الجواز الصحي يدعم الأهداف المنشودة لدى كافة القطاعات الحكومية من خلال تقديم خدمة مميزة للمستفيدين، حيث يتيح جمع البيانات في مكان واحد تسهيلا لإجراءات السفر والتنقل للمواطن والمقيم على حد سواء ولكافة أفراد العائلة المرافقين مع المستخدم في التطبيق.

ويتيح الجواز الصحي لمستخدميه وللجهات المعنية الأخرى الاطلاع على حالة التحصين وتاريخه وكذلك تاريخ آخر فحص PCR تم إجراؤه، بالإضافة إلى بيانات بوليصة التأمين الخاصة بمخاطر (كوفيد19 ) خارج المملكة وحالة سريانها وهو الأمر الذي يسهل إجراءات السفر ويجمع كافة المعلومات المتعلقة بالسفر في مكان واحد وباللغة العربية والإنجليزية مما يمكن الجهات المعنية من الاطلاع عليها عند طلبها.

يذكر أن مستخدمي تطبيق "توكلنا" يمكنهم الاطلاع على الجواز الصحي تحت تبويب "الخدمات" ثم أيقونة "الجواز الصحي" حيث يمكنهم تحميل نسخة PDF منه بيسر وسهولة.