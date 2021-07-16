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صحيفة: استحداث 70 سجنًا حوثيًا لمعتقلي المليشيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 يوليه 2021

كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن استحداث مليشيات الحوثي الإرهابية، 70 موقع احتجاز لمعتقليها في محافظات صنعاء وإب وغيرها. ونقلت عن مصادرها، في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، عن تحويل المليشيات المدعومة من إيران مواقع أثرية وتعليمية وعسكرية ومباني مؤسسات ومكاتب تنفيذية بمناطق تحت سيطرتها إلى سجون ومعتقلات سرية جديدة. وأشارت إلى تزامن توجهات المليشيات الإرهابية، مع تصاعد حملات الإخفاء القسري والاعتقال والاختطاف.  


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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