قرقاش يُشيد بتضحيات الجيش الإماراتي لتحرير عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 يوليه 2021

أثنى الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية، على القوات المسلحة الإماراتية، وتضحياتها لتحرير العاصمة عدن. وقال في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، بمناسبة ذكرى عملية السهم الذهبي لتحرير العاصمة عدن، إننا نستذكر تضحيات قواتنا المسلحة ودورها المشرف ضمن التحالف العربي. ونوه بأن طلائع التحرير أشرقت في ذلك اليوم، مؤكدًا أن الأداء الباسل لجيش الإمارات يبقى محفورًا في الذاكرة.

