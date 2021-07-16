شكرا لبحثكم عن خبر بدء التوقف التدريجي لمحطات كهرباء عدن جراء نفاد الوقود والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - إعلام مؤسسة الكهرباء توقفت صباح اليوم الجمعة عدد من المولدات لمحطات المؤسسة العامة لكهرباء عدن وذلك جراء نفاد وقود مادة الديزل. وأكدت المؤسسة العامة للكهرباء أن عدد من المحطات بدأت فعلياً بالخروج التدريجي عن الخدمة منذ الصباح بعد أن شارف وقود الديزل على الإنتهاء. وتجدد مؤسسة كهرباء عدن مناشدتها للجهات المعنية بالتدخل العاجل والفوري بتوفير وقود الديزل لإعادة إدخال المحطات للخدمة ورفع التوليد. كما تحذر المؤسسة العامة لكهرباء عدن من الخروج الكلي للمحطات في الساعات القادمة في حال عدم التجاوب بتوفير الوقود. وتعبر المؤسسة العامة لكهرباء عدن عن بالغ أسفها جراء خروج المحطات وإرتفاع ساعات الانقطاعات المتكررة وذلك لأسباب خارجة عن إرادتها.

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