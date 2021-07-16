تحذيرات من كارثة بيئية في أكبر مخيم للنازحين بمأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - حذّر صندوق النظافة والتحسين في محافظة مأرب من كارثة بيئية وصحية في مخيم الجفينة جنوبي المحافظة، داعياً إلى تدخل إنساني عاجل.



وقال الصندوق في بيان إن توقف أعمال النظافة في مخيم الجفينة جنوب مدينة مأرب، لأسباب قاهرة وخارجة عن الإرادة، أدى إلى تكدس النفايات والمخلفات في الأحياء والشوارع والطرقات.



وأفاد بأن تكدس القمامة يهدد بتلوث البيئة وانعكاساتها على صحة أكثر من 66 ألف شخص نازح يقطنون هذا المخيم، ويعيشون أوضاعا شديدة الصعوبة بسبب الحرب والوباء والتدهور الاقتصادي.



وأشار الصندوق إلى أن توقف عمله في المخيم يرجع إلى تهالك شاحنات نقل النفايات المخصصة بالمخيم بعد ثلاثة أعوام من العمل، في ظل النقص الحاد في شاحنات النقل التي لاتتجاوز أربعين مركبة مع استمرار التوسع السكاني في المحافظة التي تضم أكبر تجمعات للنازحين في البلاد.



ودعا الصندوق كافة المنظمات العاملة في المحافظة، إلى التدخل السريع والعاجل لإنقاذ حياة النازحين من خطر حقيقي يهدد صحتهم سيما مع اقتراب المنطقة من منخفض جوي وأمطار غزيرة وشيكة ستؤدي الى كارثة إنسانية في بلد يحتل المرتبة الأولى الأسوأ في العالم.



وتقول سلطات المحافظة إنها تستضيف أكثر من مليوني نازح الأمر الذي أثر على قدرتها في تلبية الاحتياجات الأساسية والبنى التحتية في ظل محدودية الموارد.

