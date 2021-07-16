شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. اختلاط النساء مع الرجال في سنحان يثير سهط اليمنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صور من مديرية سنحان بالعاصمة صنعاء أثارت غضبآ . و تظهر الصورة والنساء والرجال في حالة اختلاط في نيابة سنحان. وعلق ناشطون في حين الحوثيين يداهمون الجامعات والمدارس بحجة الاختلاط إلا تخزيهم هذه الصورة . و قال ناشطون أن سبب الزحام هو كثر القضايا في المنطقة و مماطلة النيابة بها

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