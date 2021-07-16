شكرا لبحثكم عن خبر تشكل لجنة للتحقيق في اشتباكات بين قوتين أمنيتين بشبوة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو ، قرارا قضى بتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة الاشتباكات المسلحة التي حدثت مساء يوم أمس بين قوات أمنية في مدينة عتق، عاصمة المحافظة.

وبحسب مذكرة القرار الصادر عنه، فقد كلف المحافظ "بن عديو" قائد محور عتق برئاسة لجنة التحقيق، وضمت في عضويتها كل من " قائدي اللوائين 21 ميكا والاول حماية منشآت نفطية، ومديري الامن السياسي والامن القومي، ورئيس الاستخبارات العسكرية بالمحافظة، ومدير مكتب المحافظ".

ووجه المحافظ في مذكرة القرار، اللجنة بالتحقيق في ملابسات واسباب الاشتباكات التي وقعت مساء يوم امس في مدينة عتق عاصمة المحافظة، بين قوات من الامن العام والامن الخاص.

واعطى المحافظ اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا لاجراء التحقيق. وطلب " بن عديو" من اللجنة الرفع بنتائج التحقيق اليه خلال مدة أقصاها يومان.