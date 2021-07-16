شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن نوايا اثيوبيا لاعادة مملكة الحبشة واحتلال اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف تقرير لمنظمة العدل والتنمية للدراسات عن طموحات اثيوبية فعلية لامتلاك عدة قواعد عسكرية على البحر الاحمر فى المستقبل والتخطيط للسيطرة على البحر الاحمر واحتلال اليمن وقصف الكعبة بالصواريخ حيث تعتبر اثيوبيا الدول العربية اعداء لاديس ابابا وتسعى لتحريض الدول الافريقية ضد الدول العربية وخاصة السعودية ومصر

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيان القنائى ان هناك مخططات لتحويل اثيوبيا الى دولة كبرى تحكم افريقيا كما ان هناك طموحات اثيوبية لاعادة احياء امبراطورية الحبشة القديمة واحتلال عدة دول عربية وافريقية من بينها ارتريا والصومال وجيبوتى واليمن والسودان

واشار ان اثيوبيا تحمل نوايا عدوانية لكافة الدول العربية وتخطط فى المستقبل لاستهداف دول عربية كبرى ورئيسية كمصر والسعودية كما ان طموحات اثيوبيا هى حشد الدول الافريقية بمواجهة مصر والدول العربية وان تتحول اثيوبيا الى الزعيم بافريقيا

مؤكدا ان سد النهضة يدخل فى اطار الخطط الخبيثة لاضعاف مصر ودول اقليمية تسعى الى مساعدة اثيوبيا كى تتحول الى قوة اقليمية وعسكرية بافريقيا لاضعاف الدول العربية وتلك القوى الاقليمية ياتى على راسها اسرائيل وتركيا وايران .