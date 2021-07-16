شكرا لبحثكم عن خبر انكسار الزاهر في البيضاء يخلف 5000 نازح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وصفت مسؤولة حكومية، أعداد النازحين من محافظة البيضاء، بعد استعادة الحوثيين السيطرة على مديرية الزاهر بالمفزعة.

وقدرت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، إشراق المقطري، أعداد النازحين حتى يوم أمس الخميس، بأكثر من خمسة آلف شخص، يمثلون 800 أسرة.

ويأتي هذا النزوح بعد تراجع رجال القبائل، عن مواقع سيطرتهم في الزاهر قبل ستة أيام.

وقالت المقطري في تدوينة على تويتر تعليقا على أعداد النزوح تلك " رقم مفزع يحكي عن مشهد اضافي لمعاناة اعداد جديدة من المشردين من مناطقهم، مواطنين هربوا من الانتهاكات والاعتقالات والمعاملة المهينة".