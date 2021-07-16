شكرا لبحثكم عن خبر انكسار الزاهر في البيضاء يخلف 5000 نازح والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
وصفت مسؤولة حكومية، أعداد النازحين من محافظة البيضاء، بعد استعادة الحوثيين السيطرة على مديرية الزاهر بالمفزعة.
وقدرت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، إشراق المقطري، أعداد النازحين حتى يوم أمس الخميس، بأكثر من خمسة آلف شخص، يمثلون 800 أسرة.
ويأتي هذا النزوح بعد تراجع رجال القبائل، عن مواقع سيطرتهم في الزاهر قبل ستة أيام.
وقالت المقطري في تدوينة على تويتر تعليقا على أعداد النزوح تلك " رقم مفزع يحكي عن مشهد اضافي لمعاناة اعداد جديدة من المشردين من مناطقهم، مواطنين هربوا من الانتهاكات والاعتقالات والمعاملة المهينة".
كانت هذه تفاصيل خبر انكسار الزاهر في البيضاء يخلف 5000 نازح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.