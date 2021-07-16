شكرا لبحثكم عن خبر المشاط يستقيل من الرئاسة الحوثية في ظروف غامضة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أفادت مصادر إعلامية مطلعة، أن القيادي الحوثي، مهدي المشاط، قدم استقالته من منصبه الذي عينته فيه الجماعة، رئيسا للمجلس السياسي الأعلى.
المصادر، أوضحت أن المشاط، قدم استقالته من منصبه قبل أيام، إلى زعيم الجماعة المسلحة، عبد الملك الحوثي، لأسباب غير معروفة.
ورجحت مصادر أخرى، أن تكون أسباب استقالة المشاط، لها صلة بخلافات كانت قد نشبت داخل أجنحة الجماعة.
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